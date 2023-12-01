Плани на полювання: Ізраїль готується ліквідувати ватажків ХАМАС у всьому світі

Можливість знищити терористів була і раніше, але це виявилося надто ризиковано

Керівництво Ізраїлю вже має плани на полювання за ватажками ХАМАС, яке відкриють після завершення конфлікту в Секторі Газа. Спецслужби дотягнуться до них у будь-якій точці світу.

Прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху вже наказав шпигунським агентствам сформувати перелік лідерів терористичного руху та розробити план їх ліквідації. Про це повідомляє The Times of Israel.

Ідея знищення терористів для країни не нова. Ізраїль вже має досвід подібних кампаній. Наприклад, у 70-х роках минулого століття шукали палестинців, які влаштували теракт під час Олімпійських ігор у Мюнхені (Німеччина).

Після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року цю тему знову порушили в ізраїльському суспільстві. Була ідея ліквідувати лідера терористичного угрупування Халеда Мешааля та його посібників, але це було занадто ризиковано. Особливо якби операцію довелося проводити у Туреччині чи Катарі. Це б могло суттєво ускладнити переговори з приводу звільнення заручників.

Сторонам вдалося домовитися про перемир’я, спочатку на чотири дні. З 24 листопада Ізраїль та ХАМАС обмінювалися полоненими. Вони кілька разів продовжували режим припинення вогню.

Проте першого дня зими ХАМАС порушив тишу. Бойові дії відновилися, про що повідомляє "Телеграф".