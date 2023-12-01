Перемир’я завершено: Сектор Гази випустив ракету по Ізраїлю, бойові дії відновилися

Перемир’я між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС так і не було продовжено. Таким чином, воно тривало лише сім днів.

Як повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на єгипетських офіційних осіб, 1 грудня сторони мали продовжити перемир’я ще на добу. Через провокацію з боку бойовиків цього не сталося.

За даними джерел, у ході восьмого дня перемир’я сторони планували звільнити ще 10 заручників. При цьому не уточнювалося, від кого саме буде такий крок.

Times of Israel пише, що за годину до завершення семиденного перемир’я з боку Сектору Гази по Ізраїлю було випущено ракету. Зокрема, тривогу оголошували у Сдероті та прилеглих районах.

Інформацію про пуск ракети підтвердила армія Ізраїлю, її було збито ППО. Про руйнування та постраждалих не повідомляється. Атаку підтверджують й опубліковані з місця подій відео.

Таким чином, ХАМАС здійснив перший удар за тиждень і стався він за годину до закінчення семиденного перемир’я. Після атаки Ізраїль повідомив, що операція у Секторі Гази продовжується.

Нагадаємо, що спочатку про чотириденне перемир’я сторони домовилися вранці 24 листопада. Пізніше його продовжили.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно з полону ХАМАС було звільнено 11 ізраїльських заручників.