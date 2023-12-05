Ізраїль знайшов спосіб масового знищення бойовиків ХАМАС: у чому суть та які можуть бути наслідки

Представники Армії Ізраїлю відмовилися коментувати план

Під сектором Газа лабіринт тунелів, що використовується Хамасом, ускладнив наземний наступ Ізраїлю, тому військові розглядають можливість їхнього затоплення. Для цієї мети було встановлено помпову систему, потужність якої дозволить здійснити затоплення та витіснити бойовиків.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на слова неназваних урядовців Штатів. Зазначається, що в листопаді ЦАХАЛ встановив щонайменше п’ять насосів за півтора кілометра на північ від табору біженців Аш-Шаті. За умови подачі тисяч кубометрів води на годину тунелі можуть бути повністю затоплені протягом декількох тижнів.

Така тактика може зруйнувати тунелі та витіснити бойовиків з їхнього підземного притулку, але також поставити під загрозу водопостачання сектору Газа. При цьому в матеріалі не вказується, чи розглядається можливість проведення операції до того, як буде звільнено всіх заручників, чи вже після.

Водночас Reuters пише, що представник Армії Ізраїлю відмовився коментувати план щодо затоплення підземних проходів.

"ЦАХАЛ працює над тим, щоб знищити терористичний потенціал ХАМАС різними способами та за допомогою різних військових та технологічних засобів", — сказав він.

Також зазначається, що бойовики ХАМАС використовують розгалужену систему підземних ходів у військових цілях уже багато років. До того ж під час атаки на Ізраїль ХАМАС використав цю систему для проникнення на ізраїльську територію.

Крім того, у листопаді Армія Ізраїлю знайшла тунель під лікарнею "Аш-Шифа" у секторі Газа. Reuters пише, що самі бойовики заперечують, що їхня система тунелів проходить під цивільними об’єктами, проте підтверджують, що в цих проходах все ще залишаються викрадені заручники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після завершення конфлікту в Секторі Газа Ізраїль може відкрити полювання на ватажків ХАМАС по всьому світу.