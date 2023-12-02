Перемир’я зірвано, за добу загинуло майже 200 палестинців: що зараз відбувається в Ізраїлі (відео)

Армія Ізраїлю продовжує знищувати осередки терористів у секторі Газа

У п’ятницю, 1 грудня, перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС не було продовжено. Воно тривало сім днів і закінчилося тим, що з боку Сектору Гази по Ізраїлю було випущено ракету, зараз бойові дії відновлено.

Підконтрольний ХАМАС департамент охорони здоров’я заявив про загибель 184 палестинців за минулу добу, тобто з моменту відновлення військових дій у секторі Гази. Ізраїль закликав мирних жителів залишити деякі райони південної частини сектору Газа, щоб уникнути бойових дій, повідомляє DW.

Ізраїльські військові в ніч проти 2 грудня провели великі операції проти ХАМАС та інших терористичних угруповань у секторі Гази. У південній частині палестинського анклаву точаться важкі бої. Повідомляється про бойові дії в районі Хан-Юніса, де перебувають деякі лідери ХАМАСу.

Державне телебачення Сирії заявило, що Ізраїль завдав удару по району Дамаска (Сирія). Очевидці стверджують, що там було чути сильні вибухи. Сирійські ЗМІ повідомили, що засобами ППО вдалося перехопити більшу частину ракет, випущених по двох передмістях Дамаска. Уточнюється, що удару було завдано з ізраїльської частини Голанських висот. Водночас представник сирійської армії заявив, що "є шкода".

Сирія заявила про ізраїльську атаку в районі Дамаска

Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії, повідомляє, що ударів було завдано в районі південного передмістя Дамаска Сайїда Зейнаб. Там є військові сили, які працюють із ліванською "Хезболлою" за підтримки Ірану.

Увечері 1 грудня джерело, близьке до переговорів про припинення вогню, які йшли в Катарі, повідомило, що переговори про звільнення заручників закінчилися безрезультатно. Зараз нове перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС видається малоймовірним.

Як повідомляв "Телеграф", прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав шпигунським агентствам сформувати перелік лідерів терористичного руху і розробити план їх ліквідації в будь-якій точці світу. Полювання на них оголосять після завершення операції у секторі Газа.