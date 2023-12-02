Перемирие сорвано, за сутки погибло почти 200 палестинцев: что сейчас происходит в Израиле (видео)

Армия Израиля продолжает уничтожать ячейки террористов в секторе Газа

В пятницу, 1 декабря, перемирие между Израилем и ХАМАС не было продлено. Оно продлилось семь дней и закончилось тем, что со стороны Сектора Газа по Израилю была выпущена ракета, сейчас боевые действия возобновлены.

Подконтрольный ХАМАСу департамент здравоохранения заявил о гибели 184 палестинцев за минувшие сутки, то есть с момента возобновления военных действий в секторе Газы. Израиль призвал мирных жителей покинуть некоторые районы южной части сектора Газа, чтобы избежать боевых действий, сообщает DW.

Израильские военные в ночь на 2 декабря провели обширные операции против ХАМАС и других террористических группировок в секторе Газа. В южной части палестинского анклава идут тяжелые бои. Сообщается о боевых действиях в районе Хан-Юниса, где находятся некоторые лидеры ХАМАСа.

Государственное телевидение Сирии заявило, что Израиль нанес удар по району Дамаска (Сирия). Очевидцы утверждают, что там были слышны сильные взрывы. Сирийские СМИ сообщили, что средствами ПВО удалось перехватить большую часть ракет, выпущенных по двум пригородам Дамаска. Уточняется, что удар наносился с израильской части Голанских высот. Вместе с тем, представитель сирийской армии заявил, что "есть ущерб".

Сирия заявила об израильской атаке в районе Дамаска

Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании оппозиционная военная организация, сообщает, что удары были нанесены в районе южного пригорода Дамаска Сайида Зейнаб. Там есть военные силы, работающие с ливанской "Хезболлой" при поддержке Ирана.

Вечером 1 декабря источник, близкий к переговорам о прекращении огня, которые шли в Катаре, сообщил, что переговоры об освобождении заложников закончились безрезультатно. В настоящий момент новое перемирие между Израилем и ХАМАС выглядит маловероятным.

Как сообщал "Телеграф", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ шпионским агентствам сформировать перечень лидеров террористического движения и разработать план по их ликвидации в любой точке мира. Охоту на них объявят после завершения операции в Секторе Газа.