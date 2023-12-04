Ізраїль переходить до нової фази операції в Газі: зроблено заяву

Міжнародна спільнота продовжує чинити тиск на Ізраїль із вимогою захистити громадянське населення

Армія оборони Ізраїлю оголосила, що розширює наземну операцію на весь сектор Гази. Цахал закликав до додаткової евакуації населення на півдні.

У сектор прямує голова Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомило видання The Times of Israel.

Ізраїльські військові попередили, що операція проти ХАМАС буде не менш руйнівною, ніж на півночі.

У свою чергу, палестинці заявили, що податися їм нікуди на ізольованій території.

Варто зазначити, що в перші дні війни після заклику Ізраїлю до мирних жителів покинути північ, більша частина більш ніж двохмільйонного населення Гази тісниться на півдні.

В ООН попередили, що лікарні у секторі переповнені.

Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що після поновлення бойових дій у п’ятницю, 1 грудня, загинули або зазнали поранень сотні людей. Більшість із них, згідно з даними відомства, діти. Вони нібито досі перебувають під завалами.

Міжнародна спільнота продовжує чинити тиск на Ізраїль із вимогою захистити громадянське населення.

При цьому в ЦАХАЛ запевняють, що ізраїльська авіація завдає ударів виключно за цілями ХАМАС, включаючи командні центри та склади зброї.

Видання також пише, що голова міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич-Еггерм має намір прилетіти до Єгипту. Звідти вона попрямує до сектору Газа. Мета її приїзду — домовитися з керівництвом ХАМАС про відвідання ізраїльських заручників та передачу їм ліків.

Тим часом високопоставлена делегація чиновників із адміністрації Байдена прибуде сьогодні до Ізраїлю. Американці мають намір обговорити із ізраїльськими колегами планування повоєнної Гази. Про це заявили з Білого дому.

Делегацію очолить радник віце-президента США Камали Харріс із національної безпеки Філ Гордон, який разом із нею брав участь у зустрічі з арабськими лідерами з цього питання у Дубаї. До нього приєднаються Ілан Голденберг, радник Харріс Близького Сходу, і ще кілька людей.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Ізраїль готується ліквідувати ватажків ХАМАС у всьому світі.