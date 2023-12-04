Израиль переходит к новой фазе операции в Газе: сделано завление

Международное сообщество продолжает оказывать давление на Израиль с требованием защитить гражданское население

Армия обороны Израиля объявила, что расширяет наземную операцию на весь Сектор Газы. ЦАХАЛ призвал к дополнительной эвакуации населения на юге.

В сектор направляется председатель Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Израильские военные предупредили, что операция против ХАМАС будут не менее разрушительными, чем на севере.

В свою очередь палестинцы заявили, что податься им некуда на изолированной территории.

Стоит отметить, что в первые дни войны после призыва Израиля к мирным жителям покинуть север, большая часть из более чем двухмиллионного населения Газы теснится на юге.

В ООН предупредили, что больницы в секторе переполнены.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что после возобновления боевых действий в пятницу, 1 декабря, погибли или получили ранения сотни людей. Большинство из них, согласно данным ведомства, дети. Они, якобы, до сих пор находятся под завалами.

Международное сообщество продолжает оказывать давление на Израиль с требованием защитить гражданское население.

При этом в ЦАХАЛ уверяют, что израильская авиация наносит удары исключительно по целям ХАМАС, включая командные центры и склады оружия.

Издание также пишет, что председатель международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггерм намерена прилететь в Египет. Оттуда она направится в сектор Газа. Цель ее приезда — договориться с руководством ХАМАС о посещении израильских заложников и передачи им лекарств.

Тем временем высокопоставленная делегация чиновников из администрации Байдена прибудет сегодня в Израиль. Американцы намерены обсудить с израильскими коллегам планирование послевоенной Газы. Об этом заявили с Белом доме.

Делегацию возглавит советник вице-президента США Камалы Харрис по национальной безопасности Фил Гордон, который вместе с ней участвовал во встрече с арабскими лидерами по этому вопросу в Дубае. К нему присоединятся Илан Голденберг, советник Харрис по Ближнему Востоку, и еще несколько человек.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Израиль готовится ликвидировать главарей ХАМАС по всему миру.