ХАМАС, ймовірно, здійснив атаку на ядерний об'єкт Ізраїля – ЗМІ

Це перший випадок, коли джихадисти завдали удару по ядерному об'єкту Ізраїля

Палестинське терористичне угруповання ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня атакувало ракетою військову базу "Сдот-Міха" у 42 км від Єрусалиму. Вважається, що на цій базі нібито зберігається ізраїльська ядерна зброя.

Про це повідомляє американське видання The New York Times. За даними видання, палестинські терористи 7 жовтня випустили ракету, яка влучила у базу.

Директор проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен сказав виданню, що в тому районі може зберігатися від 25 до 50 пускових установок ізраїльскої ядерної зброї "Єрихон". Але ядерна зброя, скоріше за все, не постраждала – хоча після ракетного удару почалося займання на прилеглій території.

"Ці боєголовки, швидше за все, зберігаються в окремому місці трохи далі від бази, тому вони не перебували під загрозою під час атаки", – зазначив експерт.

Видання відзначає, що це перший відомий випадок удару противників Ізраїля по місцю, де може бути розташована ядерна зброя Тель-Авіва. При цьому досі нема розуміння, чи був удар випадковістю, або ж ХАМАС точно знав, куди цілити.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Ізраїль готується ліквідувати ватажків ХАМАС у всьому світі.

Армія оборони Ізраїлю оголосила, що розширює наземну операцію на весь Сектор Гази. ЦАХАЛ закликав до додаткової евакуації населення на півдні.