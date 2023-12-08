В Газе во время боев погиб сын бывшего главы Генштаба ЦАХАЛ

Галь Айзенкот служил парамедиком в 699-м батальоне 551-й резервной бригады специального назначения

Во время боев в секторе Газа против террористов палестинской группировки ХАМАС погиб сын бывшего главы Генерального штаба ЦАХАЛ, нынешнего министра коалиционного правительства Израиля Гади Айзенкота Галь Айзенкот. Он был резервистом, которого призвали в ряды армии из-за войны против ХАМАС.

Об этом пишет британское издание BBC. По данным журналистов, Галь Айзенкот погиб в результате взрыва в одном из подземных тоннелей ХАМАС в лагере беженцев Джабалия на севере Газы.

Галь Меир Айзенкот служил военным парамедиком в 699-м батальоне 551-й резервной бригады специального назначения. Министр узнал о гибели сына только во время посещения южного командования израильских войск. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил ему свои соболезнования.

Это первый известный случай гибели ребенка израильского чиновника во время боев против ХАМАС – при том, что многие сыновья и дочери израильских министров и депутатов Кнессета воюют в рядах ЦАХАЛ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по завершении конфликта в Секторе Газа Израиль может открыть охоту на предводителей ХАМАС по всему миру.

Под сектором Газа расположен лабиринт туннелей, используемых ХАМАСом. Он осложнил наземное наступление Израиля, поэтому военные рассматривают возможность их затопления. Для этой цели была установлена помповая система, мощность которой позволит осуществить затопление и вытеснить боевиков.