Два месяца войны: армия Израиля в Газе окружила логово ХАМАС

В городе находятся тысячи террористов

Израильские войска спустя ровно 2 месяца войны существенно продвинулись в Секторе Газа и уже окружили город Хан-Юнис на юге анклава. Передовые отряды уже проводят свои операции непосредственно в населенном пункте.

Об этом сообщает газета Bild. Отмечается, что Хан-Юнис считается центром ХАМАС. Дело в том, что почти все политические и военные лидеры боевиков происходят из Хан-Юниса. По некоторым данным, и сейчас в городе находятся тысячи террористов — возможно, даже лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, накануне израильские военные окружили дом Синвара в Хан-Юнисе, однако самого лидера боевиков так и не нашли. Израильские спецслужбы полагают, что последние месяцы он живет в сети туннелей под сектором Газа.

В то время как бойцы ЦАХАЛ продвигаются по земле, израильские ВВС наносят удары с неба. Боевики, в свою очередь, полагаются на внезапные атаки и устраивают засады в туннелях, открывая из шахт огонь по израильским войскам.

Сообщается, что в настоящий момент тяжёлые бои также идут в районе Шеджайя города Газа. За последние дни, по данным Армии обороны Израиля, там произошло более 50 столкновений с террористами, в которых погибли почти 200 боевиков ХАМАС.

Напомним, война в Израиле началась 7 октября 2023 года с нападения боевиков ХАМАС, которые прорвали границу Израиля и убили сотни мирных израильтян и военных ЦАХАЛ. С тех пор Израиль перешел в контратаку и уже достиг немалых успехов.

Ранее мы писали о том, что ХАМАС, вероятно, совершил атаку на ядерный объект Израиля.