Ізраїль не зупиниться: Нетаньяху назвав кінцеву мету у протистоянні з ХАМАС

Припиняти вогонь ніхто не буде

Ізраїль виключив будь — які можливості для запровадження режиму припинення вогню з бойовиками організації ХАМАС та планує вести війну до повної перемоги.

Як розповів прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у коментарі для ЗМІ, війна триватиме доки ХАМАС не буде повністю ліквідовано. Його слова наводить The Times of Israel.

За його словами, ізраїльські військові продовжуватимуть бойові дії доти, доки не виконають усі поставлені цілі. Серед них Нетаньяху виділив знищення бойовиків, звільнення полонених та усунення загрози, що виходить із Сектору Газа.

"Будь-хто, хто думає, що ми зупинимося, відірваний від реальності… Всім терористам ХАМАСу, від першого до останнього, загрожує смерть. Вони мають лише два варіанти: здатися чи померти", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 грудня Армія оборони Ізраїлю зробила заяву про розширення наземної операції на весь Сектор Гази. При цьому вони попередили, що операція буде не менш масштабною, ніж на півночі.

Водночас у ЗМІ з’явилася інформація, що сторони ведуть переговори щодо нового припинення вогню для ще одного раунду обміну полоненими.