Израиль не остановится: Нетаньяху назвал конечную цель в противостоянии с ХАМАС

Прекращать огонь никто не будет

Израиль исключил любые возможности для введения режима прекращения огня с боевиками организации ХАМАС и планирует вести войну до полной победы.

Как рассказал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в комментарии для СМИ, война будет продолжаться пока ХАМАС не будет полностью ликвидирован. Его слова приводит The Times of Israel.

По его словам, израильские военные будут продолжать боевые действия до тех пор, пока не выполнят все поставленные цели. Среди них Нетаньяху выделил уничтожение боевиков, освобождение пленных и устранение угрозы, которая исходит из Сектора Газа.

"Любой, кто думает, что мы остановимся, оторван от реальности… Всем террористам ХАМАСа, от первого до последнего, грозит смерть. У них есть только два варианта: сдаться или умереть", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 декабря Армия обороны Израиля сделала заявление о расширении наземной операции на весь сектор Газа. При этом они предупредили, что операция будет не менее масштабной, чем на севере.

Вместе с тем, в СМИ появилась информация, что стороны ведут переговоры о новом прекращении огня для еще одного раунда обмена пленными.