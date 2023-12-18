Reuters: ХАМАС и Израиль готовы к новому перемирию, но есть проблемы

ХАМАС и Израиль готовы к новому соглашению, но выдвигают друг другу условия

После нового раунда боевых действий Израиль и палестинская террористическая группировка ХАМАС готовы к новому соглашению о прекращении огня и освобождении удерживаемых террористами заложников. Но соглашение усложняют разногласия, существующие между двумя сторонами по его реализации.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, 16 декабря руководитель израильской разведки беседовал с премьером Катара – страны, способствующей переговорам между сторонами конфликта.

"Надежды на мир появились в субботу… ХАМАС настаивает на одностороннем определении списка подлежащих освобождению заложников и требует, чтобы израильские войска отошли за заранее определенную линию, сообщили источники", – пишет издание.

Израиль, как говорится, согласен только на то, чтобы ХАМАС составил список заложников, но войска отводить не собирается. Также израильская сторона требует установить временные рамки и увидеть список, прежде чем согласиться на прекращение огня – а режим "без стрельбы" является главным условием ХАМАС по освобождению заложников.

Впрочем, отмечается в материале, надежда есть, поскольку Египет и Катар уговорили обе стороны совершить действия, которые укажут на готовность к переговорам. В частности, Израиль разрешил открыть КПП "Керем-Шалом" для того, чтобы в Газу поступила гуманитарная помощь.

"Днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, продемонстрировал открытость к переговорам, но пообещал сохранить интенсивное военное давление", – пишет издание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 декабря Армия обороны Израиля сделала заявление о расширении наземной операции на весь сектор Газа. При этом они предупредили, что операция будет не менее масштабной, чем на севере.

Во время боев против террористов из палестинской группировки ХАМАС в городе Шеджайя на севере Газа Армия обороны Израиля случайно убила трех заложников, удерживаемых террористами. Израильские солдаты по ошибке открыли по ним огонь.