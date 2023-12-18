Reuters: ХАМАС та Ізраїль готові до нового перемир'я, но є проблеми

ХАМАС та Ізраїль готові до нової угоди, але висувають один одному умови

Після нового раунду бойових дій Ізраїль та палестинське терористичне угруповання ХАМАС готові до нової угоди щодо припинення вогню та звільнення заручників, яких утримують терористи. Але угоду ускладнюють розбіжності, які є між двома сторонами щодо її реалізації.

Про це пише інформаційне агентство Reuters з посиланням на власні джерела, які знайомі із ситуацією. За даними видання, 16 грудня керівник ізраїльської розвідки мав розмову з прем'єром Катару – країни, яка сприяє переговорам між сторонами конфлікту.

"Надії на мир з'явилися в суботу… ХАМАС наполягає на односторонньому визначенні списку заручників, які підлягають звільненню, і вимагає, щоб ізраїльські війська відійшли за заздалегідь визначену лінію, повідомили джерела", – пише видання.

Ізраїль, як зазначається згодний тільки на те, щоб ХАМАС склав список заручників, але війська відводити не збирається. Також ізраїльська сторона вимагає встановити часові рамки та побачити список, перш ніж погодитися на припинення вогню – а режим "без стрільби" є головною умовою ХАМАС щодо звільнення заручників.

Втім, зазначається у матеріалі, надія є, оскільки Єгипет та Катар вмовили обидві сторони зробити дії, які вкажуть на готовність до переговорів. Зокрема Ізраїль дозволив відкрити КПП "Керем-Шалом" для того, щоб у Газу надійшла гуманітарна допомога.

"Днем раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, схоже, продемонстрував відкритість до переговорів, але пообіцяв зберегти інтенсивний військовий тиск", − пише видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 грудня Армія оборони Ізраїлю зробила заяву про розширення наземної операції на весь Сектор Гази. При цьому вони попередили, що операція буде не менш масштабною, ніж на півночі.

Під час боїв проти терористів з палестинського угруповання ХАМАС у місті Шеджайя на півночі Гази Армія оборони Ізраїлю випадково вбила трьох заручників, яких утримували терористи. Ізраїльські солдати помилково відкрили по них вогонь.