Щоб виглядали "щасливими": стало відомо, що ХАМАС робить із заручниками

Родичі заручників вимагають, щоб міжнародним організаціям надали докази

Терористи ХАМАС перед тим, як передати заручників Червоному Хресту, накачують їх наркотичними речовинами. Зокрема, йдеться про транквілізатори клоназепів.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на МОЗ Ізраїлю. Бойовики це роблять для того, щоб заручники виглядали "спокійними, щасливими та оптимістичними" після 50 днів фізичного та психологічного насильства у полоні.

За словами експерта МОЗ Ізраїлю, заручникам давали таблетки клоназепаму, які також відомі під іншими назвами: клонекс, клонопін та ривотрил. Цей препарат використовують для лікування або профілактики тривожних розладів, судом, біполярної манії, збудження, пов’язаного з психозом та обсесивно-компульсивного розладу.

Це питання порушується не вперше. Раніше про те, що заручників випускають під транквілізаторами, говорили члени їхніх сімей, які виступали в комітеті кнесету. Вони закликали МОЗ розіслати всім міжнародним та національним медичним організаціям доповідь з доказами та результатами аналізів заручників.

Також 28 листопада Міжнародний Комітет Червоного хреста заявляв, що їх не пускали до заручників ХАМАСу. Полонені бойовики тримали їх у зоні бойових дій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що бойовики ХАМАС могли вдарити по ядерному об’єкту в Ізраїлі. Це сталося вперше з початку протистояння двох держав.