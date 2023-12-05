Чтобы выглядели "счастливыми": стало известно, что ХАМАС делает с заложниками

Родственники заложников требуют, чтобы международным организациям предоставили докзательства

Террористы ХАМАС перед тем, как передать заложников Красному Кресту, накачивают их наркотическими веществами. В частности, речь идет о транквилизаторах клоназепам.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Минздрав Израиля. Боевики это делают для того, чтобы заложники выглядели "спокойными, счастливыми и оптимистичными" после 50 дней физического и психологического насилия в плене.

По словам эксперта Минздрава Израиля, заложникам давали таблетки клоназепама, которые также известны под другими названиями: клонекс, клонопин и ривотрил. Этот препарат используют для лечения или профилактики тревожных расстройств, судорог, биполярной мании, возбуждения, связанного с психозом, и обсессивно-компульсивного расстройства.

Этот вопрос поднимается не первый раз. Ранее о том, что заложников выпускают под транквилизаторами говорили члены их семей, которые выступали в комитете кнессета. Они призвали Минздрав разослать всем международным и национальным медицинским организациям доклад с доказательствами и результатами анализов заложников.

Также 28 ноября Международный Комитет Красного креста заявлял, что их не пускали к заложникам ХАМАС. Пленных боевики держали их в зоне боевых действий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что боевики ХАМАС могли ударить по ядерному объекту в Израиле. Это произошло впервые с момента начала противостояния двух государств.