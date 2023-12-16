Нещасний випадок: армія Ізраїлю визнала помилкове вбивство трьох заручників ХАМАС

Заручників, яким вдалося втекти, переплутали з терористами ХАМАС

Під час боїв проти терористів з палестинського угруповання ХАМАС у місті Шеджайя на півночі Гази Армія оборони Ізраїлю випадково вбила трьох заручників, яких утримували терористи. Ізраїльські солдати помилково відкрили по них вогонь.

Про це заявив речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі, повідомляє видання The Times of Israel. Він визнав провину армії за цей інцидент і наголосив, що АОІ несе за нього повну відповідальність.

"Це трагічна подія, що сталася в зоні бойових дій, де останніми днями й сьогодні війська зіштовхнулися з багатьма терористами та вели важкі бої", – зазначив Хагарі.

Контрадмірал розповів, що троє заручників, яких утримував ХАМАС, або втекли з полону, або ж терористи кинули їх напризволяще, рятуючи власні життя від ізраїльских військ. Заручники вирішили самотужки пробиватися до ізраїльских підрозділів.

Це й стало причиною трагедії – ізраїльські війська після випадків, коли одягнені в цивільне терористи атакували колони та групи військових зненацька, розцінюють будь-яку людину, яка наближається до позицій або підрозділів ЦАХАЛ, як загрозу. Після того, як солдати виявили трьох людей у цивільному, вони відкрили по ним вогонь.

Помилка з'ясувалася, коли солдати прибули, щоб оглянути тіла "терористів" – перші підозри виникли під час сканування та огляду. Військові швидко передали загиблих на експертизу ізраїльським експертам, а вже ті встановили особи заручників. ЦАХАЛ почав внутрішнє розслідування інциденту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 грудня Армія оборони Ізраїлю зробила заяву про розширення наземної операції на весь Сектор Гази. При цьому вони попередили, що операція буде не менш масштабною, ніж на півночі.