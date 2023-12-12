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"Гнів Аллаха": у турецького депутата стався серцевий напад під час промови про Ізраїль (відео)

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Політику стало погано під час виступу Новина оновлена 12 грудня 2023, 17:13
Політику стало погано під час виступу. Фото Скріншот відео

Бітмез знепритомнів після закінчення своєї промови

У турецькому парламенті 12 грудня 2023 року відбувся інцидент – у депутата Хасана Бітмеза стався серцевий напад. Це відбулось після його звернення до колег із закликом припинити співпрацю з Ізраїлем.

Депутата реанімували прямо у будівлі парламенту, інформує "7 канал". Після цього його госпіталізували, стан політика медики оцінюють як тяжкий.

Під час виступу Хасан Бітмез критикував владу Туреччини за продовження співпраці з Ізраїлем. Він заявив, що Аллах покарає всіх союзників офіційного Єрусалиму. Тому Анкара має перервати торгові відносини з Ізраїлем.

Деякі колеги Бітмеза розкритикували його позицію та висловили своє невдоволення через зауваження уряду. А хтось навіть сказав, що те, що трапилося з ним, є "гнівом Аллаха".

Нагадаємо, що офіційна Анкара у конфлікті Ізраїлю та ХАМАС підтримує мусульман. У Туреччині неодноразово критикували Єрусалим за рішення розпочати операцію в секторі Газа, нібито він має намір ставити під загрозу життя цивільних в анклаві.

Відео інциденту із втратою свідомості

Більше того, адвокати направили до Міжнародного кримінального суду скаргу на прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаніягу. Вони звинувачують його у скоєнні "військових злочинів" у секторі Газа.

Раніше "Телеграф" писав, що армія Ізраїлю оточила лігво ХАМАС. Там перебувають тисячі терористів.

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#Туреччина #Депутат #Серцевий напад