"Гнев Аллаха": у турецкого депутата случился сердечный приступ во время речи об Израиле (видео)

Битмез потерял сознание после окончания своей речи

В турецком парламенте 12 декабря 2023 года произошел инцидент ― у депутата Хасана Битмеза случился сердечный приступ. Это произошло после его обращения к коллегам с призывом прекратить сотрудничество с Израилем.

Депутата реанимировали прямо в здании парламента, информирует "7 канал". После этого его госпитализировали, состояние политика медики оценивают как тяжелое.

Во время выступления Хасан Битмез критиковал власти Турции за продолжение сотрудничества с Израилем. Он заявил, что Аллах накажет всех союзников официального Иерусалима. Поэтому Анкара должна прервать торговые отношения с Израилем.

Некоторые коллеги Битмеза раскритиковали его позицию и выразили свое недовольство из-за замечаний правительству. А кто-то даже сказал, что случившееся с ним, является "гневом Аллаха".

Напомним, что официальная Анкара в конфликте Израиля и ХАМАС поддерживает мусульман. В Турции неоднократно критиковали Иерусалим за решение начать операцию в сектора Газа, якобы он намерено ставит под угрозу жизни гражданских в анклаве.

Видео инцидента с потерей сознания

Более того, адвокаты направили в Международный уголовный суд жалобу на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Они обвиняют его в совершении "военных преступлений" в секторе Газа.

Ранее "Телеграф" писал, что армия Израиля окружила логово ХАМАС. Там находятся тысячи террористов.