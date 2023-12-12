"Гнев Аллаха": у турецкого депутата случился сердечный приступ во время речи об Израиле (видео)
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Битмез потерял сознание после окончания своей речи
В турецком парламенте 12 декабря 2023 года произошел инцидент ― у депутата Хасана Битмеза случился сердечный приступ. Это произошло после его обращения к коллегам с призывом прекратить сотрудничество с Израилем.
Депутата реанимировали прямо в здании парламента, информирует "7 канал". После этого его госпитализировали, состояние политика медики оценивают как тяжелое.
Во время выступления Хасан Битмез критиковал власти Турции за продолжение сотрудничества с Израилем. Он заявил, что Аллах накажет всех союзников официального Иерусалима. Поэтому Анкара должна прервать торговые отношения с Израилем.
Некоторые коллеги Битмеза раскритиковали его позицию и выразили свое недовольство из-за замечаний правительству. А кто-то даже сказал, что случившееся с ним, является "гневом Аллаха".
Напомним, что официальная Анкара в конфликте Израиля и ХАМАС поддерживает мусульман. В Турции неоднократно критиковали Иерусалим за решение начать операцию в сектора Газа, якобы он намерено ставит под угрозу жизни гражданских в анклаве.
Более того, адвокаты направили в Международный уголовный суд жалобу на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Они обвиняют его в совершении "военных преступлений" в секторе Газа.
Ранее "Телеграф" писал, что армия Израиля окружила логово ХАМАС. Там находятся тысячи террористов.