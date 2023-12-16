Несчастный случай: армия Израиля признала ошибочное убийство трех заложников ХАМАС

Заложников, которым удалось сбежать, перепутали с террористами ХАМАС

Во время боев против террористов из палестинской группировки ХАМАС в городе Шеджайя на севере Газы Армия обороны Израиля случайно убила трех заложников, удерживаемых террористами. Израильские солдаты по ошибке открыли по ним огонь.

Об этом заявил спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает издание The Times of Israel. Он признал вину армии за этот инцидент и подчеркнул, что АОИ несет за него полную ответственность.

"Это трагическое событие, которое произошло в зоне боевых действий, где в последние дни и сегодня войска столкнулись со многими террористами и вели тяжелые бои", – отметил Хагари.

Контр-адмирал рассказал, что трое заложников, которых удерживал ХАМАС, или сбежали из плена, или террористы бросили их на произвол судьбы, спасая собственные жизни от израильских войск. Заложники решили самостоятельно пробиваться к израильским подразделениям.

Это и стало причиной трагедии – израильские войска после случаев, когда одетые в гражданское террористы заставали колонны и группы военных врасплох, расценивают любого человека, приближающегося к позициям или подразделениям ЦАХАЛ, как угрозу. После того как солдаты обнаружили трех человек в штатском, они открыли по ним огонь.

Ошибка выяснилась, когда солдаты прибыли, чтобы осмотреть тела "террористов" – первые подозрения возникли при сканировании и осмотре. Военные быстро передали погибших на экспертизу израильским экспертам, а те уже установили личности заложников. ЦАХАЛ начал внутреннее расследование инцидента.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 декабря Армия обороны Израиля сделала заявление о расширении наземной операции на весь сектор Газа. При этом они предупредили, что операция будет не менее масштабной, чем на севере.