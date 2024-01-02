Ізраїль виводить частину військ із Сектору Газа: про що це говорить

Війна в Секторі Газа може знизити інтенсивність

Ізраїльська армія починає виводити деякі бригади із Сектору Газа, а її представники кажуть, що конфлікт переходить у нову фазу.

Як інформує CNN, представник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі повідомив, що згідно з прогнозами війна триватиме протягом усього 2024 року, а тому відведення деяких частин необхідне, щоб дати їм можливість відновити сили.

Повідомляється, що 551-а та 14-та бригади резервістів повернуться до громадянського життя. 828-а, 261-а та 460-а бригади, які займаються підготовкою командирів відділень, армійських офіцерів та бронетанкових корпусів відповідно будуть повернуті для проведення планових тренувань.

На це вже відреагували у США, де розцінили цей крок як підготовку до зниження інтенсивності бойових дій. При цьому видання зазначає, що Вашингтон чинить тиск на прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, щоб той прийняв рішення про перехід до більш точних дій.

Один з американських чиновників зазначив, що відведення частини військ є наслідком суттєвого успіху на півночі Сектору Газа, тоді як на півдні поки що особливих змін не відбулося.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАС триватиме ще багато місяців, поки всі завдання не будуть виконані.