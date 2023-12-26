Потрібно виконати три умови: Нетаньяху розповів, коли може настати мир у Секторі Газа

Країни Заходу підтримують наміри Ізраїлю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав три "передумови миру" в Секторі Газа. За його словами, Ізраїль має знищити ХАМАС, демілітаризувати Газу та дерадикалізувати все палестинське суспільство.

Про це йдеться у статті Нетаньяху, опублікованій у Wall Street Journal. Він відкреслив, що США, Великобританія, Франція, Німеччина та багато інших країн підтримують намір Ізраїлю знищити терористичне угруповання ХАМАС.

На думку ізраїльського прем'єра, щоб досягти цієї мети військовий потенціал ХАМАС має бути демонтований, а його політичне правління над Газою має завершитись. По-друге, Ізраїль також повинен забезпечити, щоб Газа "ніколи більше не використовувалася як база для нападу" на Ізраїль.

"Серед іншого, це вимагатиме встановлення тимчасової зони безпеки по периметру Гази та інспекційного механізму на кордоні між Газою та Єгиптом, який відповідає потребам безпеки Ізраїлю та запобігає контрабанді зброї на територію", — підкреслив Нетаньяху.

За його словами, очікування того, що палестинська влада демілітаризує Газу, "є нездійсненною мрією". Нетаньяху зазначив, що Палестинська автономія наразі "фінансує та прославляє тероризм в Юдеї та Самарії та навчає палестинських дітей прагнути до знищення Ізраїлю".

"Палестинське громадянське суспільство має бути трансформовано таким чином, щоб його люди підтримували боротьбу з тероризмом, а не фінансували його. Це, ймовірно, потребуватиме сміливого та морального керівництва… Після того, як ХАМАС буде знищено, Газа буде демілітаризована, а палестинське суспільство почне процес дерадикалізації, Газу можна буде відновити, а перспективи ширшого миру на Близькому Сході стануть реальністю", — підкреслив Нетаньяху.

Нагадаємо, ізраїльська армія завдала ударів по мережі тунелів ХАМАС і знищила їх. Йдеться про велику мережу, яка була розташована в місті Газа під Палестинською площею.

23 грудня Армія оборони Ізраїлю виявила ще одну велику мережу тунелів ХАМАС у південній частині міста Газа. ЦАХАЛ опублікував кадри, на яких видно, як собака з кінологічного підрозділу Окетц сканує підземні ходи.