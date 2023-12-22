Там переховувалися лідери бойовиків: Ізраїль знищив тунелі ХАМАС в елітному районі Гази

Тунелі були розташовані в елітному районі міста Газа

Ізраїльська армія завдала ударів по мережі тунелів ХАМАС і знищила їх. Йдеться про велику мережу, яка була розташована в місті Газа під Палестинською площею.

Як пише The Times of Israel, про удар по цілі повідомила армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Військові кажуть, що в цій мережі тунелів ховалося найвище керівництво ХАМАСу, коли бойовики напали на ізраїльські землі на початку жовтня.

Саме ці тунелі були проведені до будинків, квартир та офісів, у яких перебували чи проживали керівники бойовиків. Серед тих, хто ховався у цій мережі, був і ватажок військового крила угруповання Мухаммед Дейфа. Також, за даними джерела, там переховувався його соратник Яхья Сінвар.

Також у ЦАХАЛ заявили, що останніми днями з тунелів отримали розвідувальну інформацію, що вдалося робити за допомогою сканування. Удар по мережі був здійснений елітним інженерно-саперним підрозділом "Яхалом" та 401-ю бронетанковою бригадою.

Представники ізраїльської армії розповіли, що у мережі тунелів є вибухозахисні двері та житлові приміщення, також там були заховані запаси їжі та води.

Для довідки. Площа Палестини знаходиться у престижному районі Рімал міста Газа. Цей район до війни вважався центром влади еліти анклаву, де проживали найвищі чиновники терористичного угруповання.

Раніше "Телеграф" писав, що бойовики ХАМАС погодилися на новий обмін полоненими.