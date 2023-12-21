Чекати нової ескалації? Ізраїль оголосив евакуацію на півдні Сектора Газа

Раніше ЦАХАЛ повідомив про проведення операцій проти терористів у Хан-Юнісі

Ізраїль віддав наказ про евакуацію територій міста Хан-Юніс на півдні Сектора Газа. До початку бойових дій у цьому районі проживало понад 110 000 осіб.

Про це повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань, пише The Times of Israel. Ізраїль оприлюднив карти, на яких показано нові райони, що охоплюють приблизно 20 відсотків міста Хан-Юніс, які були позначені для евакуації.

За даними ООН, у цьому районі також є 32 притулки, в яких розмістили понад 140 000 внутрішньо переміщених осіб. Переважна більшість з них раніше були переміщені з півночі.

Інструкції закликають мешканців негайно переїжджати до притулків на південь від Хан-Юніса, зокрема, в районах Аш-Шабура, Тель-ас-Султан і Аз-Захур у провінції Рафах. Водночас масштаби переміщення не вказані.

Хан-Юніс на мапі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав кінцеву мету війни з бойовиками ХАМАС. Він сказав, що Ізраїль не зупиниться.