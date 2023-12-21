Ждать новой эскалации? Израиль объявил эвакуацию на юге Сектора Газа

Ранее ЦАХАЛ сообщил о проведении операций против террористов в Хан-Юнисе

Израиль отдал приказ об эвакуации территорий города Хан-Юнис на юге сектора Газа. До начала боевых действий в этом районе проживало более 110 000 человек.

Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, пишет The Times of Israel. Израиль обнародовал карты, на которых показаны новые районы, охватывающие примерно 20 процентов города Хан-Юнис, отмеченных для эвакуации.

По данным ООН, в этом районе также есть 32 приюта, в которых разместили более 140 000 внутренне перемещенных лиц. Большинство из них ранее были перемещены с севера.

Инструкции призывают жителей немедленно переезжать в приюты к югу от Хан-Юниса, в частности, в районах Аш-Шабура, Тель-ас-Султан и Аз-Захур в провинции Рафах. В то же время масштабы перемещения не указаны.

Хан-Юнис на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал конечную цель войны с боевиками ХАМАС. Он сказал, что Израиль не остановится.