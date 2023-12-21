ХАМАС отказал Израилю в новом перемирии: чего хотят боевики

Позицию представил руководитель крыла ХАМАС Исмаил Хания

Боевики ХАМАС не приняли предложение Израиля остановить боевые действия на одну неделю в обмен на освобождение 40 заложников. Таким образом они пытаются добиться больших уступок от Тель-Авива.

Палестинское движение отказывается от обсуждения темы выдачи израильских пленников, пока соглашение о прекращении огня не вступит в силу. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что такую позицию представил руководитель крыла ХАМАС Исмаил Хания в ходе беседы с египетской разведкой. Ранее он прибыл в Каир для обсуждения и согласования остановки огня и увеличения поставок гуманитарной помощи для Сектора Газа.

В материале подчеркивается, что это не является провалом в переговорах. Таким образом боевики хотят добиться больших уступок от Израиля. В частности, ХАМАС готов обсуждать возврат заложников только после прекращения огня.

Также палестинская группировка "Исламский джихад" требует от Тель-Авива в обмен более чем на 100 заложников освободить из своих тюрем всех участников движения. Речь может идти о нескольких тысячах человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал конечную цель войны с боевиками ХАМАС. При этом он сказал, что Израиль не остановится.