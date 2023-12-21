ХАМАС відмовив Ізраїлю у новому перемир’ї: чого хочуть бойовики

Позицію представив керівник крила ХАМАС Ісмаїл Ханія

Бойовики ХАМАС не ухвалили пропозицію Ізраїлю зупинити бойові дії на один тиждень в обмін на звільнення 40 заручників. Таким чином вони намагаються досягти великих поступок від Тель-Авіва.

Палестинський рух відмовляється від обговорення теми видачі ізраїльських бранців, доки угода про припинення вогню не набуде чинності. Про це пише The Wall Street Journal.

Наголошується, що таку позицію представив керівник крила ХАМАС Ісмаїл Ханія під час бесіди з єгипетською розвідкою. Раніше він прибув до Каїра для обговорення та узгодження зупинки вогню та збільшення поставок гуманітарної допомоги для Сектору Газа.

У матеріалі наголошується, що це не є провалом у переговорах. Таким чином бойовики хочуть досягти великих поступок від Ізраїлю. Зокрема, ХАМАС готовий обговорювати повернення заручників лише після припинення вогню.

Також палестинське угруповання "Ісламський джихад" вимагає від Тель-Авіва в обмін на понад 100 заручників звільнити зі своїх в’язниць усіх учасників руху. Мова може йти про кілька тисяч людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав кінцеву мету війни з бойовиками ХАМАС. Він сказав, що Ізраїль не зупиниться.