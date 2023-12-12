Війна в Ізраїлі та Україна: як Києву не розгубити союзників, експерт дав 3 поради

Києву, зокрема, важливо підтримувати зусилля ЄС знайти виважену позицію щодо Ізраїлю та Палестини

Україна під час повномасштабної війни заручилася допомогою великої кількості союзників і, щоб не втратити їх, слід звернути увагу на деякі деталі. У тому числі, не варто оцінювати внесок кожної країни лише обсягами матеріальної допомоги.

Таку думку висловив експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса. Він озвучив три поради, як Україні не втратити своїх союзників.

"Відтак, Україні варто виходити з того, що в базовому сценарії відносини між Заходом та неЗаходом будуть ключовими для нашої здатності просувати "формулу миру" та стримувати Росію у довгостроковій перспективі на глобальному рівні. Крім того, Україні варто зберігати збалансовану та спокійну позицію щодо ситуації в Газі, оскільки це питання є чутливим для багатьох країн Глобального Півдня, із якими ми налаштовані продовжувати комунікацію, як це вже було на трьох зустрічах цього року в Копенгагені, Джидді та на Мальті", — сказав він.

Куса підкреслив, що хоча далеко не всі країни Глобального Півдня надають Україні підтримку як фінансово, так і постачанням озброєння, багато з них надають гуманітарну допомогу, а також можуть закривати здатність Росії обходити санкції через треті країни, а також відіграють важливу роль у спробах ЄС відмовитись від імпорту російських енергоносіїв. Тобто, не варто оцінювати внесок кожної країни лише обсягами матеріальної допомоги. Це не дає до кінця зрозуміти міжнародний контекст та функціонал різних держав, що побічно впливають на баланс сил у світі.

Також експерт вважає, що Київ має підтримувати Зусилля ЄС знайти виважену позицію щодо Ізраїлю та Палестини щодо припинення вогню та повернення до мирних переговорів. Це дозволить ЄС утримати стабільність усередині блоку, залагодити внутрішні суперечності та знайти формулу, яка дозволить союзу відігравати більш активну суб’єктну роль у регіональних питаннях.

"Інакше ЄС ризикує ще більше маргіналізуватися у міжнародних справах, демонструючи повну імпотенцію навіть на рівні формулювань та генеруванні політичних заяв. Ми, як країна, яка хоче вступити до складу ЄС, навряд чи зацікавлені у слабкій та несамостійній Європі, яку не сприймають серйозно", — Додав Куса.

Крім того, Україні потрібно активніше працювати з молодими політиками в країнах ЄС та НАТО, у тому числі на рівні середньої бюрократії. Експерт наголосив, що сприйняття світових процесів лише через призму старшого покоління політичних лідерів є великою помилкою. Розрив між поколіннями виразно проявляється за часів кризи.

"Наприклад, на фоні війни в Газі у Британії, Франції та Німеччині були серйозні заворушення та навіть демарші співробітників МЗС, які були незадоволені позицією свого уряду щодо війни Ізраїлю та ХАМАС. Політичний істеблішмент у багатьох країнах є різним, а молодші лідери, які через 10—15 років керуватимуть цими державами, можуть мати дещо іншу позицію щодо міжнародних питань, і з ними Україні варто теж працювати, щоб ми не опинилися у категорії питань, якими займаються "попередники" та "старі еліти". Це, скоріше, про майбутнє, а не про тут і зараз, але це важливо для нашої стратегії, особливо якщо війна з Росією дійсно затягнеться на роки", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що КМІС провів опитування і з’ясував, якщо допомоги Україні від Заходу не буде, чи українці готові самі воювати.