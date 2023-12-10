Гроші для України: в Республіканській партії назвали умову підтримки фінансування

Дискусії через кордони не повинні відтягнути надання допомоги Україні

Сенатори від Республіканської партії підтримають пакет фінансування військової допомоги союзникам США – у тому числі й Україні – тільки після того, як демократи погодяться на заходи щодо укріплення кордонів США на півдні. Через мексиканський кордон в Штати щодня потрапляє до 10 тисяч нелегальних мігрантів.

Про це заявив сенатор від Республіканської партії Джим Ріш у коментарі виданню "Голос Америки". Ріш зазначив, що зараз перед республіканцями перш за все стоїть завдання "закрити південні кордони".

"Це було голосування чітко за партійною лінією щодо пакета національної безпеки, який ми повинні ухвалити. Ми це ухвалимо. Нам потрібно було переконати наших колег з іншої партії, що ми налаштовані дуже серйозно. Ми, республіканці, дуже серйозно ставимося до закриття нашого південного кордону. У нас близько 10 тисяч нелегалів на день перетинають кордон Сполучених Штатів, і нам потрібно захищати наш кордон, в першу чергу", – сказав він.

Втім, Ріш додав, що дискусії про захист кордонів можуть тривати місяцями або роками. Проте це не повинно відтермінувати ухвалення рішень щодо фінансування військової допомоги Україні.

Видання відзначає, що Ріш – з-поміж тих сенаторів, які послідовно підтримували усю допомогу Україні. Однак під час останнього голосування він, як і всі республіканці, проголосував проти пакету фінансування.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Сенат США заблокував допомогу Україні у розмірі 61 млрд доларів. Документ не набрав достатньої кількості голосів через те, що демократи та республіканці досі не порозумілися з питань міграції.

Президент США Джозеф Байден та його адміністрація готові піти на компроміси з Республіканською партією щодо посилення правил перетину кордону мігрантів, на чому наполягають республіканські конгресмени. Таким чином Білий дім сподівається отримати їхні голоси, щоб розблокувати допомогу Україні.