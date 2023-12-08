Які країни були б раді зірвати допомогу США Україні: Блінкен відповів

США повинні зробити вибір: або вони підтримують Україну, або дають путіну перемогти й потім розхльобують наслідки

Як мінімум три країни у світі сильно зацікавлені у тому, щоб зірвати фінансування допомоги США для України. Це терористична путінська росія, її покровитель Китай та російський союзник Іран.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого виступу у Вашингтоні 7 грудня. За його словами, США повинні зробити вибір.

"Додаткове фінансування – це важливий момент. Він важливий, тому що є ті, хто хоче, щоб цього не сталося. Ті, хто хоче, щоб виділення допомоги не просувалося далі, сидять у Москві, сидять у Тегерані, вони сидять у Пекіні", – сказав державний секретар.

Блінкен додав, що США повинні зробити вибір: або вони й далі хочуть, щоб вторгнення терориста путіна в Україну стало його величезним провалом, або вони нічого не роблять і путін отримує можливість перемогти й перенести агресію далі, на інші світові держави. Першими від дій путіна, скоріше за все, постраждають саме країни НАТО.

"Саме тому додаткове виділення коштів, яке зараз розглядається Конгресом США, таке необхідне і так терміново", – резюмував держсекретар.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Сенат США заблокував допомогу Україні у розмірі 61 млрд доларів. Документ не набрав достатньої кількості голосів через те, що демократи та республіканці досі не порозумілися з питань міграції.

Президент США Джозеф Байден та його адміністрація готові піти на компроміси з Республіканською партією щодо посилення правил перетину кордону мігрантів, на чому наполягають республіканські конгресмени. Таким чином Білий дім сподівається отримати їхні голоси, щоб розблокувати допомогу Україні.