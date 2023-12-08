Reuters: у Байдена готові до компромісів заради розблокування допомоги

В усіх сторін є час до 14 грудня, коли Палата представників та Сенат завершать роботу в цьому році

Президент США Джозеф Байден та його адміністрація готові піти на компроміси з Республіканською партією щодо посилення правил перетину кордону мігрантів, на чому наполягають республіканські конгресмени. Таким чином Білий дім сподівається отримати їхні голоси, щоб розблокувати допомогу Україні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Видання зазначає, що Білий дім готовий виконати одну з умов республіканців – посилити первинну перевірку мігрантів, яку вони проходять для отримання притулку в США.

Окрім того, у Байдена вивчають застосування форми положення про "безпечну третю країну" – ця форма дозволить США відмовляти у притулку мігрантам, які прибувають до США через іншу країну. Також планується розширити процедуру прискореної депортації на всю територію США, а не тільки на кордон, як зараз.

Двопартійна група сенаторів, сказало виданню джерело у Конгресі, зараз обговорює кількісне обмеження кількості заяв щодо притулку від мігрантів. Але Білий дім поки що ніяк не коментував цю ініціативу.

Загалом в усіх сторін є час до 14 грудня, коли Палата представників та Сенат завершать роботу у 2023 році. До 14 грудня потрібно розблокувати та затвердили пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тому зараз Білий дім та республіканці домовляються про рамкові положення, а деталі нових законів щодо міграції будуть розроблятися вже пізніше, після вирішення питання з військовою допомогою Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Сенат США заблокував допомогу Україні у розмірі 61 млрд доларів. Документ не набрав достатньої кількості голосів через те, що демократи та республіканці досі не порозумілися з питань міграції.