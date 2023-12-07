"Чудеса не закінчуються": база ВМФ США отримала нафту прямо з Росії

Танкер вийшов з російського порту 13 листопада

У світі продовжує діяти майже повне ембарго на російський нафтовий експорт. Проте військово-морський флот США отримав нафтопродукти прямим рейсом з Росії.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко. За його словами, 7 грудня о 02:40 танкер німецької компанії під прапором Ліберії AVENCA прямим рейсом з Новоросійська привіз 50 тисяч тонн нафтопродуктів до головної бази Військово-морських сил США Норфолк.

"Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews без жодного подиву повідомляє, що чудеса в цьому світі не скінчилися, а в нас вже немає ні злості, ні розчарування — тільки саркастичний регіт", – прокоментував подію Клименко.

Експерт зазначив, що ця база розташована на східному узбережжі США в південно-східній частині бухти Гемптон-Роудс на виході з Чесапікської затоки до Атлантичного океану. За його інформацією, вона забезпечує розташування головних сил Командування сил флоту, колишнього Атлантичного флоту, та об'єднує з'єднання і підрозділи військово-морського флоту, корпуса морської піхоти і військово-морської авіації 2-го, 4-го і 6-го оперативних флотів ВМС США, які мають зони оперативної відповідальності в акваторіях Атлантики, Середземного моря та в Індійському океані.

Маршрут судна

Експерт підкреслив, що це найбільша військово-морська база у світі й найбільша інсталяція ВМС США, де розміщується 75 бойових кораблів, є 14 пірсів та причалів, а також 134 літаки, 11 авіаційних ангарів. Він зазначив, що військово-морська база Норфолк — основний порт базування чотирьох ударних авіаносних груп та кораблів, що входять до їхнього складу.

База Норфолк на мапі

Водночас Клименко нагадав, що с 5 лютого 2023 року діє ембарго на постачання нафти з Росії. За його словами, Німеччина, де зареєстрована компанія-власник танкера, також бере участь в ембарго.

Нагадаємо, за першу половину 2023 року дохід російських компаній через санкції та зростання витрат скоротився не менше, ніж у два рази – 342,2 трлн рублів проти 694 трлн за перше півріччя 2022 року. В тому числі впали прибутки в найбільших компаній держави-терориста.