Танкер вышел из российского порта 13 ноября

В мире продолжает действовать почти полное эмбарго на российский нефтяной экспорт. Однако военно-морской флот США получил нефтепродукты прямым рейсом из России.

Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко. По его словам, 7 декабря в 02:40 танкер немецкой компании под флагом Либерии AVENCA прямым рейсом из Новороссийска привез 50 тысяч тонн нефтепродуктов на главную базу Военно-морских сил США Норфолк.

"Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований" и BlackSeaNews без удивления сообщает, что чудеса в этом мире не закончились, а у нас уже нет ни злобы, ни разочарования — только саркастический хохот", — прокомментировал событие Клименко.

Эксперт отметил, что эта база расположена на восточном побережье США в юго-восточной части бухты Хэмптон-Роудс на выходе из Чесапикского залива в Атлантический океан. По его информации, она обеспечивает расположение главных сил Командования сил флота, бывшего Атлантического флота и объединяет соединения и подразделения военно-морского флота, корпуса морской пехоты и военно-морской авиации 2-го, 4-го и 6-го оперативных флотов ВМС США, имеющих зоны оперативной ответственности в акваториях Атлантики, Средиземного моря и Индийском океане.

Маршрут судна

Эксперт подчеркнул, что это крупнейшая военно-морская база в мире и крупнейшая инсталляция ВМС США, где размещается 75 боевых кораблей, 14 пирсов и причалов, а также 134 самолета, 11 авиационных ангаров. Он отметил, что военно-морская база Норфолк – основной порт базирования четырех ударных авианосных групп и кораблей, входящих в их состав.

База Норфолк на карте

В то же время Клименко напомнил, что с 5 февраля 2023 года действует эмбарго на поставки нефти из России. По его словам, Германия, где зарегистрирована компания-владелец танкера, также участвует в эмбарго.

Напомним, за первую половину 2023 года доход российских компаний из-за санкций и роста расходов сократился не менее чем в два раза – 342,2 трлн рублей против 694 трлн за первое полугодие 2022 года. В том числе упали доходы у крупнейших компаний государства-террориста.