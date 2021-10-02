"Добро пожаловать в прошлое": мировой экономикой рулят газ и нефть, а не ВДЕ

В некоторых странах до сир пор просят граждан как можно меньше пользоваться электроприборами.

Газ и нефть имеют огромное значение для экономики стран и в выигрыше те, кто имеют стабильный транзит и возможности добычи топлива.

Об этом в субботу, 2 октября, пишет бизнесмен Евгений Черняк на странице в Facebook.

"Электромобили, зелёная энергетика, атомные станции, водородное топливо…Но одна проблема с газом и становится понятно, что все остальное пока не работает. Угольные шахты распечатывают и увеличивают добычу. В момент наступления отопительного сезона другого варианта нет.

Газ и нефть рулит мировой экономикой. По цене 1.200 долларов и это не предел!

Выигрывают те, у кого есть свои разведанные месторождения, кто обладает стабильным транзитом и те, кто интегрирован с экономиками, ориентированными на добычу газа и нефти.

Будущее говорите наступило? Ну-ну. В Китае системные отключения электроэнергии и просьбы властей в пиковые часы не пользоваться электроприборами. Добро пожаловать в прошлое. Которое уже наступило, но пока неравномерно распределено.

Какие-то страны выиграют от этого, а какие-то сильно проиграют и разрыв между богатыми и бедными экономиками сильно увеличится", — пишет Черняк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский "Газпром" запретил импорт газа в Украину из Венгрии.