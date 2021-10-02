"Ласкаво просимо в минуле": світовою економікою рулять газ і нафта, а не ВДЕ

У деяких країнах до сир пір просять громадян якомога менше користуватися електроприладами.

Газ і нафта мають величезне значення для економіки країн і у виграші ті, хто мають стабільний транзит і можливості видобутку палива.

Про це в суботу, 2 жовтня, пише бізнесмен Євген Черняк на сторінці в Facebook.

"Електромобілі, зелена енергетика, атомні станції, водневе паливо ... Але одна проблема з газом і стає зрозуміло, що все інше поки не працює. Вугільні шахти відкривають і збільшують видобуток. У момент настання опалювального сезону іншого варіанту немає.

Газ і нафта рулить світовою економікою. За ціною 1.200 доларів і це не межа!

Виграють ті, у кого є свої розвідані родовища, хто володіє стабільним транзитом і ті, хто інтегрований з економіками, орієнтованими на видобуток газу і нафти.

Майбутнє говорите настало? Ну-ну. У Китаї системні відключення електроенергії та прохання влади в пікові години не користуватися електроприладами. Ласкаво просимо в минуле. Яке вже настало, але поки нерівномірно розподілене.

Якісь країни виграють від цього, а якісь сильно програють і розрив між багатими та бідними економіками сильно збільшується ", — пише Черняк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський "Газпром" заборонив імпорт газу в Україну з Угорщини.