Санкции беспрецедентны, но не убийственны: почему Запад еще не избавился от зависимости от россии

Новые ограничения не станут приговором для российской экономики, но будут иметь накопительный эффект.

Еврокомиссия согласовала 12-й пакет санкций против россии. Новые ограничения будут касаться импорта и экспорта, ограничения потолочных цен на российскую нефть и усиления противодействия обходу санкций. Кроме того, решение принятого документа ударят по 120 юридическим и физическим лицам, сыгравшим роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Впрочем, согласовывая новый пакет санкций, в ЕС в очередной раз обошли вопросы полного газового и нефтяного эмбарго, а также ограничений по "Росатому". "Телеграф" выяснял, почему европейцы, больше всего стремящиеся к быстрому завершению войны, не наносят ударов по самым болезненным точкам агрессора, и какие возможности это открывает для россии.

Украина требует, Европа колеблется, а россия зарабатывает

В преддверии полномасштабного вторжения рф в Украину множество экономических и политических экспертов исключали возможность большой войны, ведь в таком случае, по их прогнозам, российская экономика просто захлебнулась бы в санкциях. Впрочем, расчеты кремля на сырьевую зависимость Европы оправдались. За два года действия почти всеобъемлющих санкций россия все еще держится на плаву и имеет возможность вести войну, параллельно наращивая мощности собственного ВПК.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь самые прибыльные источники обогащения государству-террористу так и не перекрыли. РФ продолжает продавать нефть и газ Китаю, Индии и Турции, использует их в качестве прокладок для экспорта энергоносителей в Европу и другие страны мира. Более того, за последние два года стоимость российского "черного золота" выросла и, несмотря на ценовой потолок в 60 долларов, составляет более 70 долларов за баррель.

По данным Center for Research on Energy and Clean Air, с начала полномасштабного вторжения россия заработала на экспорте нефти, природного газа и угля около 550 млрд евро. Больше всего ископаемого топлива (на 180 млрд евро) было экспортировано в страны ЕС.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко уверен: затягивание решения вопроса с тотальным сырьевым эмбарго для россии продиктовано не объективными факторами, а нехваткой политической воли в ЕС.

"Целью санкций должна быть тотальная изоляция россии: экономическая, политическая, дипломатическая. Действующие пакеты санкций приближают нас к этому, но их недостаточно. Самые болезненные для россии санкции все еще не наложены, ведь они принимаются путем консенсуса между государствами-членами ЕС, каждая из которых преследует свои интересы. Я убежден, что это нехватка политической воли, потому что в Германии также говорили, что не смогут быстро отказаться от российского газа по объективным причинам, что на это уйдут годы. После начала полномасштабной войны это было осуществлено за несколько месяцев. Если есть политическая воля, найдутся пути и возможности. Все страны Европы должны четко осознать, что Украина воюет не только за себя, но и за них. Когда они начнут воспринимать эту войну как свою, вопрос экономическая выгода или борьба с агрессором не будет стоять", – говорит нардеп в комментарии "Телеграфу".

Несмотря на то, что Украина активно (а порой и агрессивно) требует от европейцев введения самых адских санкций против россии, ожидать, что лидеры других стран поставят интересы своих государств ниже наших, не стоит, уверен глава Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

По словам эксперта, ежедневно россия перекачивает через украинскую ГТС 42 млн. кубов газа в Европу. Учитывая, что контракт на транзит будет действовать до 2025 г., раньше отказываться от российского энергоносителя в ЕС не будут. По нефти, в 2019 году поступления в бюджет россии от ее экспорта составили 100 млрд долларов. На днях россияне заявили, что после установки ценового потолка они заработали рекордные суммы по продаже нефти.

"Когда Виктор Орбан обратился в Еврокомиссию с предложением отсрочить принятие решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и поднял ряд вопросов о влиянии антироссийских санкций на европейские страны, ответственные чиновники ЕС признали правильность этих вопросов. Из этого следует заключить, что позиция Украины "нам все должны" не работает. Не в последнюю очередь из-за того, что неоднократно мы сами присоединялись к санкциям только после внедрения их другими странами, хотя должны сделать это первыми.

Плюс есть объективные факторы. Сказки о том, что Европа якобы находится в шаге от полной независимости от российского газа и нефти – только сказки. Да, они делают большие запасы, ищут новые источники поступления этих энергоносителей, но до полного отказа еще далеко. Ни один европейский политик не возьмет на себя ответственность пренебречь национальными интересами ради Украины. Результат таких решений мы сейчас видим на границе с Польшей", – объясняет Виталий Бала в комментарии "Телеграфу".

Впрочем, недооценивать влияние уже действующих санкций тоже не стоит. По словам российского бизнесмена, основателя "Русала" Олега Дерипаски, госбюджет россии в следующем году может не досчитаться 10-13 трлн рублей. При этом законопроект о федеральном бюджете на 2024 год предусматривает доходы на уровне 35 трлн рублей, а расходы – 36,6 трлн рублей (из них треть – расходы на войну).

В своем прогнозе ситуации с доходами в следующем году олигарх сравнил с "ударом попой о лед" из-за задавленного экономического роста и "самодурства госкапитализма, которое повышает цены на свои продукты и услуги и влечет из бюджета дотации и субсидии".

Европа пробуксовывает, но действует

Несмотря на то, что санкции антипутинской коалиции кажутся украинцам недостаточно жесткими, а темпы их внедрения — слишком медленными, действующие ограничения беспрецедентны в мировой истории, говорит политический аналитик Алексей Буряченко. По словам эксперта, если раньше прогнозы по влиянию санкций на экономику россии можно было делать, опираясь на предыдущий опыт с другими странами, то теперь эти меры уникальны, ведь применяются либо вообще впервые, либо впервые в таких объемах.

Украинцы должны отдавать себе отчет, что каждое из ограничений имеет не только прямое влияние на экономику рф, но и вторичный эффект, который испытывают на себе европейцы.

"Внедрив эти санкции, Европа потеряла немало денег и существенно замедлила множество процессов в своей экономике. Крах "Северного потока-2" поставил крест на планах Германии стать газовым хабом. Производства, заточенные на большое потребление голубого топлива, не могут работать на полную мощность. Запрет импорта российских алмазов заставит заводы по обработке камней искать другие рынки, где цена на сырье будет выше, а значит, стоимость готовых изделий для потребителя вырастет.

Ядерное топливо – серьезный источник геополитического влияния кремля. Недавно россия построила первый энергоблок в Турции. Причем построила в кредит, за средства "Росатома". Зачем? Чтобы "подсадить" Турцию на свои технологии и обслуживание. Теперь туркам будет тяжело внедрить санкции против "Росатома". В странах Восточной Европы работает более 10 атомных энергоблоков. Пока они не получат гарантии, что их электростанции будут снабжены топливом, протолкнуть консолидированные санкции будет невозможно", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Впрочем, надежда на уменьшение российского влияния все-таки есть. Так, на днях министр энергетики Украины Герман Галущенко отчитался об эффективном сотрудничестве с Westinghouse Electric Company в сфере изготовления ядерного топлива, внедрении передовых реакторных технологий и производстве электроэнергии.

"Благодаря Westinghouse мы смогли полностью отказаться от российского ядерного топлива. В сентябре этого года произошла первая загрузка топлива Westinghouse в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС. Это конец монополии россиян на этом сегменте рынка ядерного топлива, который может открыть путь к быстрым санкциям против "Росатома", — отметил Галущенко.

По словам Алексея Буряченко, осознание, что война в Украине угрожает ЕС не только в экономическом смысле, но и в военном, эпидемическом, гуманитарном, стало для европейцев своеобразной прививкой, после которой они начали активно искать лекарства от зависимости. Сначала это будет минимизация, а со временем и полный отказ от импорта российского газа и нефти, драгоценных металлов и драгоценных камней.

Положительной тенденцией является то, что все большее число стран поддерживают идею тотального эмбарго, говорит эксперт. Так, о необходимости (а главное — реалистичности) отказа от почти всех ключевых товаров из россии уже заявила Япония, Финляндия и страны Балтии. Если они рискнут и подадут пример, не исключено, что другие присоединятся к ним по принципу цепной реакции.

"Чем больше страны будут адаптироваться к жизни без россии в разных отраслях экономики, тем естественнее они будут подходить к введению полного эмбарго. Более того, даже когда война будет завершена, а в россии сменится политический режим на демократический, санкции еще долгое время будут пролонгировать. Введенные при правлении путина ограничения могут действовать в течение 20-40 лет, и использоваться цивилизованным миром как предохранитель от повторения агрессии и гарантия демократизации россии. Еще несколько поколений россиян, скорее всего, будут жить под тем или иным санкционным давлением", – говорит эксперт.