Зеленский ввел сразу два пакета санкций против рф: досталось энергетике, предателям и не только
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Всего в списке более ста физлиц
Президент Украины Владимир Зеленский ввел очередные санкции против рф, её граждан, компаний и её приспешников, в том числе среди украинцев. Ограничения подготовил Совет нацбезопасности и обороны.
Соответствующие указы были подписаны сегодня, 23 ноября. Так, согласно указу №773, санкции (на пять лет) вводятся против ряда российских энергетических компаний — "Вологодская областная энергетическая компания", "Омскоелектро", "Россети Ленэнерго", "Дальневосточная энергетическая управляющая компания — Генерация Сети", "Московская энергетическая дирекция", "Салехардэнерго", "ЛОЭСКЭлектрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области", "Волгоградоблелектро", "Московская областная энергосетевая компания", "Россети Кубань" и другие.
Кроме этого, санкции ввели против "Шахтаимени О.Ф. Засядько" так называемой "ДНР", "Союзэнергоиндустрия", "Союзэнергопроект" и т.д.
Этим же указом санкции сроком на 10 лет вводятся против 87 физлиц, среди которых – граждане Украины и рф.
Среди них:
- экс-круководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс,
- командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин,
- глава Счетной палаты и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин,
- отец, жена и сын украинского коллаборанта Евгения Балицкого,
- главный санитарный врач Москвы Елена Андреева,
- гендиректор нижнегородской фирмы ООО "РемЭксСтрой" Александр Дорофеев,
- генеральный директор ООО "Галактика" Александр Герман.
С полным списком можно ознакомится, перейдя по ссылке. Санкции против 34 из них вводятся на 10 лет, 50 – на пять лет, против трех – на три года. Они предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за границу, на приватизацию, покупку земли.
А указом №772 санкции сроком на 10 лет вводятся в отношении граждан рф, Кипра, Швейцарии, Великобритании, Узбекистана и Белоруссии. Полный список – по ссылке.
В частности, в списке упомянуто:
- бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, скрывающегося в РФ,
- обвиняемого в крушении авиалайнера "Малазийских авиалиний" рейса МН17 Леонида Харченко,
- т.н. уполномоченную по правам человека оккупационной администрации Донецкой области Дарью Морозову,
- топ-менеджеров компаний группы USM российского олигарха Алишера Усманова, Назима Эфендиева, Вахтанга Кочарова и Валерия Казикаева,
- жену эксголовы USM Ивана Стрешинского Наталью Давыдову,
- сына жены Усманова Ирины Винер – Натана Винера.
Полный список – по ссылке. Санкции против них вводятся на 10 лет. Также предусмотрена блокировка их активов, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и публичные закупки.
Также в перечне – ряд компаний из ОАЭ, рф, Узбекистана, Кипра, Турции, Китая, Мальты. Против них ввели санкции на 10 лет.
Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский ввел санкции против десятков граждан и 225 компаний россии.