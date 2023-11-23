Зеленский ввел сразу два пакета санкций против рф: досталось энергетике, предателям и не только

Всего в списке более ста физлиц

Президент Украины Владимир Зеленский ввел очередные санкции против рф, её граждан, компаний и её приспешников, в том числе среди украинцев. Ограничения подготовил Совет нацбезопасности и обороны.

Соответствующие указы были подписаны сегодня, 23 ноября. Так, согласно указу №773, санкции (на пять лет) вводятся против ряда российских энергетических компаний — "Вологодская областная энергетическая компания", "Омскоелектро", "Россети Ленэнерго", "Дальневосточная энергетическая управляющая компания — Генерация Сети", "Московская энергетическая дирекция", "Салехардэнерго", "ЛОЭСКЭлектрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области", "Волгоградоблелектро", "Московская областная энергосетевая компания", "Россети Кубань" и другие.

Кроме этого, санкции ввели против "Шахтаимени О.Ф. Засядько" так называемой "ДНР", "Союзэнергоиндустрия", "Союзэнергопроект" и т.д.

Этим же указом санкции сроком на 10 лет вводятся против 87 физлиц, среди которых – граждане Украины и рф.

Среди них:

экс-круководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс,

командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин,

глава Счетной палаты и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин,

отец, жена и сын украинского коллаборанта Евгения Балицкого,

главный санитарный врач Москвы Елена Андреева,

гендиректор нижнегородской фирмы ООО "РемЭксСтрой" Александр Дорофеев,

генеральный директор ООО "Галактика" Александр Герман.

С полным списком можно ознакомится, перейдя по ссылке. Санкции против 34 из них вводятся на 10 лет, 50 – на пять лет, против трех – на три года. Они предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за границу, на приватизацию, покупку земли.

А указом №772 санкции сроком на 10 лет вводятся в отношении граждан рф, Кипра, Швейцарии, Великобритании, Узбекистана и Белоруссии. Полный список – по ссылке.

В частности, в списке упомянуто:

бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, скрывающегося в РФ,

обвиняемого в крушении авиалайнера "Малазийских авиалиний" рейса МН17 Леонида Харченко,

т.н. уполномоченную по правам человека оккупационной администрации Донецкой области Дарью Морозову,

топ-менеджеров компаний группы USM российского олигарха Алишера Усманова, Назима Эфендиева, Вахтанга Кочарова и Валерия Казикаева,

жену эксголовы USM Ивана Стрешинского Наталью Давыдову,

сына жены Усманова Ирины Винер – Натана Винера.

Полный список – по ссылке. Санкции против них вводятся на 10 лет. Также предусмотрена блокировка их активов, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и публичные закупки.

Также в перечне – ряд компаний из ОАЭ, рф, Узбекистана, Кипра, Турции, Китая, Мальты. Против них ввели санкции на 10 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский ввел санкции против десятков граждан и 225 компаний россии.