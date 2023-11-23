Зеленський ввів одразу два пакети санкцій проти рф: дісталося енергетиці, зрадникам і не тільки

Загалом у списку більше ста фізосіб

Президент України Володимир Зеленський ввів чергові санкції проти росії, її громадян, компаній та її поплічників, у тому числі серед українців. Обмеження підготувала Рада нацбезпеки та оборони.

Відповідні укази було підписано сьогодні, 23 листопада. Так, згідно з указом №773, санкції (на п’ять років) вводяться проти низки російських енергетичних компаній — "Вологодська обласна енергетична компанія", "Омськелектро", "Россєті Лененерго", "Далекосхідна енергетична управляюча компанія — ГенераціяМережі", "Московська енергетична дирекція", "Салехарденерго", "ЛОЕСКЕлектричні мережі Санкт-Петербурга та Ленінградської області", "Волгоградоблелектро", "Московська обласна енергомережева компанія", "Россєті Кубань" та інші.

Крім цього, санкції запровадили проти "Шахтаімені О.Ф. Засядька" так званої "ДНР", "Союзенергоіндустрія", "Союзенергопроект" тощо.

Цим же указом санкції терміном на 10 років запроваджуються проти 87 фізосіб, серед яких – громадяни України та росії.

Серед них:

екскерівник адміністрації президента РФ Анатолій Чубайс,

командувач військ ППО-ПРО — заступник головкома Повітряно-космічних сил РФ Андрій Дьомін,

голова Рахункової палати та ексміністр фінансів РФ Олексій Кудрін,

батько, дружина та син українського колаборанта Євгена Балицького,

головний санітарний лікар Москви Олена Андреєва,

гендиректор нижньогородської фірми ТОВ "РемЭксСтрой" Олександр Дорофєєв,

генеральний директор ТОВ "Галактика" Олександр Герман.

З повним списком можна ознайомитись, перейшовши за посиланням. Санкції проти 34 із них запроваджуються на 10 років, 50 – на п’ять років, проти трьох – на три роки. Вони передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, анулювання ліцензій, заборону транзиту та торговельних операцій на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію, купівлю землі.

А указом №772 санкції терміном на 10 років вводяться щодо громадян рф, Кіпру, Швейцарії, Великобританії, Узбекистану та Білорусії. Повний список – за посиланням.

Зокрема, у списку згадано:

колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який переховується в РФ,

обвинуваченого в катастрофі авіалайнера "Малазійських авіаліній" рейсу МН17 Леоніда Харченка,

т.зв. уповноважену з прав людини окупаційної адміністрації Донецької області Дар'ю Морозову,

топменеджерів компаній групи USM російського олігарха Алішера Усманова, Назима Ефендієва, Вахтанга Кочарова і Валерія Казікаєва,

дружину ексголови USM Івана Стрешинського Наталію Давидову,

сина дружини Усманова Ірини Вінер — Натана Вінера.

Повний список – за посиланням. Санкції проти них запроваджуються на 10 років. Також передбачено блокування їх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит та торговельні операції на території України, заборону приватизації та публічні закупівлі.

Також у списку — ряд компаній з ОАЕ, росії, Узбекистану, Кіпру, Туреччини, Китаю, Мальти. Проти них запровадили санкції на 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський ввів санкції проти десятків громадян та 225 компаній Росії.