Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" рассказал, как на самом деле относятся к путину Джо Байден и Си Цзиньпин

Примечательное событие произошло на виртуальном саммите лидеров "Большой двадцатки", состоявшемся 22 ноября. И дело вовсе не в том, что организаторы (Индия) разрешили поучаствовать там путину, который в очередной раз начал блеять о переговорах.

Куда интереснее, что в мероприятии отказались принять участие президент США Джо Байден и руководитель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Которые за неделю до этого саммита провели переговоры.

Очевидно, что Байден смотрит на происходящее в мире через призму грядущих выборов в США. И решает свои задачи.

А Си достаточно прямым текстом (что непривычно для лидера Поднебесной, для восточной власти, которая работает не спеша, на недоcказанностях) дал понять, что США и Китай сами будут определять сферы влияния. И им для этого не нужна "Большая двадцатка".

Это – демонстративный показатель того, что КНР и США не считают переговоры в формате G20 чем-то важным. Им важнее то, о чём напрямую говорят между собой Пекин и Вашингтон.

Вряд ли путинское участие в саммите повлияло на решение Байдена и Си отказаться стать частью этого мероприятия. И для США, и для Китая путин – это уже лидер страны третьего мира, которая создает определенные проблемы, но не может влиять на серьезные процессы.

Пока путин мог угрожать Европе большой войной, с ним считались. Но сейчас, когда он увяз в Украине и не может победить даже там, к нему отношение изменилось.

И США, и Китай могут единоличным решением умножить рф на ноль. Поэтому к путину сейчас относятся как к лидеру какой-то африканской страны. И его участие или неучастие в том или ином саммите совершенно не волнует ни Си Цзиньпина, ни Джо Байдена.

путин – не тот игрок, которого принимают в расчет.

При этом ослабленная, но управляемая рф выгодна и США, и КНР. Тот же Байден рассматривает россию как возможный рычаг давления на Китай. При условии, что та будет ослабленной, но более-менее самостоятельной страной, способной работать в интересах США (понятно, при другом режиме, после падения путинского), ограничивать влияние Китая. В качестве сырьевого придатка КНР, каким рф всё более явно становится, она неудобна Штатам.

Китай, напротив, устраивает именно такая ситуация, когда россия превращается фактически в провинцию Поднебесной.

На данный момент глобальные игроки не спешат снимать с доски путина, стараясь выжать из нынешнего положения вещей максимум.