Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфу" розповів, як насправді ставляться до путіна Джо Байден та Сі Цзіньпін

Примітна подія сталася на віртуальному саміті лідерів "Великої двадцятки", що відбувся 22 листопада. І справа зовсім не в тому, що організатори (Індія) дозволили взяти участь путіну, який в черговий раз почав мекати про переговори.

Набагато цікавіше, що у заході відмовилися взяти участь президент США Джо Байден та керівник Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін. Які за тиждень до цього саміту провели переговори.

Очевидно, що Байден дивиться на те, що відбувається у світі, через призму майбутніх виборів у США. І розв'язує свої завдання.

А Сі досить прямим текстом (що незвично для лідера Піднебесної, для східної влади, яка працює не поспішаючи, на недомовках) дав зрозуміти, що США та Китай самі визначатимуть сфери впливу. І їм для цього не потрібна "Велика двадцятка".

Це – демонстративний показник того, що КНР та США не вважають переговори у форматі G20 чимось важливим. Їм важливіше те, про що прямо говорять між собою Пекін та Вашингтон.

Навряд чи путінська участь у саміті вплинула на рішення Байдена та Сі відмовитися стати частиною цього заходу. І для США, і для Китаю путін – це вже лідер країни третього світу, яка створює певні проблеми, але не може впливати на серйозні процеси.

Поки путін міг погрожувати Європі великою війною, на нього зважали. Але зараз, коли він загруз в Україні і не може перемогти навіть там, до нього ставлення змінилося.

І США, і Китай можуть одноосібним рішенням помножити рф на нуль. Тому до путіна зараз ставляться як до лідера якоїсь африканської країни. І його участь чи неучасть у тому чи іншому саміті зовсім не хвилює ні Сі Цзіньпіна, ні Джо Байдена.

путін — не той гравець, якого беруть до уваги.

При цьому ослаблена, але керована рф вигідна і США, і КНР. Той-таки Байден розглядає росію як можливий важіль тиску на Китай. За умови, що та буде ослабленою, але більш-менш самостійною країною, здатною працювати на користь США (зрозуміло, за іншого режиму, після падіння путінського), обмежувати вплив Китаю. Як сировинний придаток КНР, яким рф все явніше стає, вона не є зручною для Штатів.

Китай, навпаки, влаштовує саме така ситуація, коли росія перетворюється фактично на провінцію Піднебесної.

На цей момент глобальні гравці не поспішають знімати путіна з шахівниці, намагаючись вичавити з нинішнього стану речей максимум.