россия намерена сокращать финансирование оккупированных регионов

Гауляйтеры в захваченных россией украинских регионах не смогли обеспечить собственными налоговыми сборами и пятой части расходов. 80% их дохода — это поступления из госбюджета россии.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные Института Гайдара. По данным издания, налог на бизнес принес оккупантам лишь 2,9% в то время налог на доходы физических лиц составляют 7,7%.

Оккупированные россией в 2023 году территории, а именно части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, критически зависят от финансирования из бюджета россии. Только за девять месяцев текущего года 82,5% доходов местных бюджетов составило финансирование из российской казны.

Вместе с тем, россия сокращает финансирование регионов, ведь все больше средств приходится выделять на армию и силовые структуры. По итогам 2023 года расходы бюджета на "национальную оборону" могут составить 6,8 трлн рублей, что вдвое выше уровней довоенного 2021-го. "Под нож" попадут не только недавно захваченные украинские земли, но и регионы россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцам в оккупации продолжают раздавать паспорта рф. Сергей Гайдай оценил к чему это может привести.