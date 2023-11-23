"Бізнес" у збиток: скільки путіну приносять окуповані території України

росія має намір скорочувати фінансування окупованих регіонів

Гауляйтери у захоплених росією українських регіонах не змогли забезпечити власними податковими зборами та п’ятою частиною витрат. 80% їхнього доходу — це надходження з держбюджету росії.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані Інституту Гайдара. За даними видання, податок на бізнес приніс окупантам лише 2,9%, тоді як податок на доходи фізичних осіб становлять 7,7%.

Окуповані росією 2023 року території, а саме частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, критично залежать від фінансування з бюджету росії. Лише за дев’ять місяців поточного року 82,5% доходів місцевих бюджетів склало фінансування з російської скарбниці.

Водночас росія скорочує фінансування регіонів, адже дедалі більше коштів доводиться виділяти на армію та силові структури. За підсумками 2023 року витрати бюджету на "національну оборону" можуть становити 6,8 трлн рублів, що вдвічі вище за рівні довоєнного 2021-го. "Під ніж" потраплять не лише недавно захоплені українські землі, а й регіони росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українцям в окупації продовжують роздавати паспорти росії. Сергій Гайдай оцінив, до чого це може призвести.