Рада ухвалила важливий закон про освіту в окупації: що зміниться

Українців з окупації зобов’яжуть проходити атестацію, щоб підтвердити знання

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9591 про визнання освіти, здобутої на окупованих територіях. Їм дозволили продовжувати навчання в будь-якому регіоні, підконтрольному Україні.

Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на трансляцію засідання народних депутатів. 246 народних обранців підтримали цей документ.

Відповідно до законопроєкту, який було прийнято з правками, українцям, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, надається право здобути або продовжити здобувати освіту в будь-якому з підконтрольних Україні регіонів. При цьому платитиме за навчання держава чи місцева влада, а самому студенту нададуть місце у гуртожитку.

Однак, щоб освітні результати були визнані, учні з ТОТ мають пройти атестацію. Щодо вищої освіти, то її результати можуть бути визнані лише на 75% від загального обсягу програми. Водночас результати за переліком спеціальностей та професій, які були затверджені урядом, не визнаватимуться.

Відомо, що законопроєкт проголосували після того, як правозахисні організації України наполягли на його важливості. Через 9-річну окупацію багато українців були змушені здобувати освіту на захоплених територіях, при цьому в Україні не визнавали їхні освітні документи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деяким українським студентам дозволять виїжджати за кордон. Володимир Зеленський доручив вивчити це питання та знайти йому рішення.