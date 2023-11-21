Рада приняла важный закон об образовании в оккупации: что изменится

Украинцев из оккупации обяжут проходить аттестацию, чтобы подтвердить знания

Верховная Рада Украины приняла законопроект №9591 о признание образования, полученного на оккупированных территориях. Им разрешили продолжать обучение в любом из регионов, подконтрольных Украине.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на трансляцию заседания народных депутатов. 246 народных избранников поддержали этот документ.

Согласно законопроекту, который был принят с правками, украинцам, которые живут на временно оккупированных территориях, предоставляется право получить или продолжить получать образование в любом из подконтрольных Украине регионов. При этом платить за обучение будет государство или местная власть, а самому студенту предоставят место в общежитии.

Однако, чтобы образовательные результаты были признаны, учащиеся с ВОТ должны будут пройти аттестацию. Что касается высшего образования, то его результаты могут быть признаны только на 75% от общего объема программы. В то же время результаты по перечню специальностей и профессий, которые были утверждены правительством, признаваться не будут.

Известно, что законопроект был проголосован после того, как правозащитные организации Украины настояли на его важности. Из-за 9-летней оккупации многие украинцы были вынуждены получать образование на захваченных территориях, при этом в Украине не признавали их образовательные документы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторым украинским студентам разрешат выезжать за границу. Владимир Зеленский поручил изучить этот вопрос и найти ему решение.