"Заочки" больше не будет: в Украине меняют процесс получения высшего образования

С 2024 года получение образования в Украине будет проходить по новым правилам

В Украине проведут фундаментальные изменения в процессе получения высшего образования. В частности правительство хочет отказаться от заочного образования.

Как сообщил в своем telegram-канале вице-премьер-министр — министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров, реформа происходит с целью приближения украинского образования к европейским стандартам. Поэтому студентам дадут больше свободы в принятии решений.

В частности студентов на 1-2 курсах будут обучать общим для отрасли дисциплинам, а после этого они смогут выбрать конкретную специализацию, которая им понравилась больше всего.

Кроме того, в Украине откажутся от заочной и вечерней форм получения образования, вместо этого студентам предложат дистанционный режим, на котором они смогут сами выбирать час и место для прохождения занятий.

Также будет урегулирован вопрос минимального количества занятий в аудитории. Если раньше большинство занятий могли отдать на личную обработку, то теперь будет определенное количество часов, которые выделят для лекций или практики.

Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с экспертами и узнал, чем руководствовались власти, когда планировали отмену заочного образования, и оправдан ли этот шаг.