Себя изжила? Почему в Раде хотят отменить заочку в вузах и к чему это приведет

С 2024 года в Украине не будут набирать абитуриентов на бакалавра и магистра по вечерней и заочной форме

Верховную Раду озарила интересная законодательная инициатива: народные избранники предлагают со следующего года отменить в украинских вузах заочную и вечернюю формы обучения. По мнению законодателей, этого шага требуют образовательные реалии во время войны.

Почему депутаты хотят отменить заочку, что будет вместо нее и как такая оптимизация повлияет на качество образования? Ответы на эти вопросы искал "Телеграф".

Зачем это нужно

Законодательная инициатива получила №10092, а ее авторами стали 12 нардепов от "Слуги народа" (во главе с главой парламентского комитета по вопросам образования Сергеем Бабаком ) и депутат от "Голоса".

Парламентарии предлагают внести изменения в закон "О высшем образовании" и установить, что "с 2024 года не проводится набор абитуриентов для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра по вечерней и заочной формам получения образования, а также для получения степени высшего образования младшего бакалавра", — говорится в тексте законопроекта.

То есть, формата заочной формы обучения в Украине может уже не быть. И не только в следующем году, как предлагается законопроектом, но и вообще.

"Будет следующий законопроект, который будет отменять заочку", — объяснила "Телеграфу" один из авторов законопроекта, секретарь комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

Но зачем депутатам понадобилось отменять заочку? Как следует из пояснительной записки к законопроекту, заведения высшего образования нужно ориентировать на развитие дистанционной формы образования, тем более что такой опыт у педагогов уже есть, а заочка, мол, то же, что и дистанционка.

"Заочка перешла в вид дистанционного обучения. И сейчас у нас фактически получается две заочки: дистанционное образование и собственно сама заочка. Выходит дублирование двух форм образования. По большому счету, меняется название. Замысел такой, чтобы не дублировались формы", — добавила Наталья Пипа.

"В последнее время из-за ковида и полномасштабного вторжения очень развилась дистанционная форма обучения. И гораздо перспективнее развивать дуальную и дистанционную формы. Мы так считаем вместе с МОН. Это наш общий законопроект, который мы вместе нарабатывали. В наше время заочная и вечерняя формы образования себя изжили. Их можно легко заменить дистанционной и дуальной формой", — подчеркнул в комментарии "Телеграфу" автор законопроекта, председатель образовательного комитета ВР Сергей Бабак.

А если, по логике нардепов, заочка и дистанционка почти одно и то же, зачем платить дважды?

"Я считаю, что это существенное ограничение прав украинцев на получение высшего образования для экономии бюджетных средств. Если сейчас и то, и то нужно оплачивать, то в будущем может быть так, что только дистанционку", — комментирует "Телеграфу" экс-директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.

Особенно одобрительных отзывов в образовательном сообществе заочная форма обучения действительно не находит.

"Наша политика в университете такова, что у нас никогда не было заочного обучения. Мы считали, что это неправильно, — объясняет "Телеграфу" президент национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит. — В связи с ковидом, полномасштабной войной, у нас появились гибридные формы образования и многие считают, что дистанционные и смешанные формы обучения подобны заочной форме. Сама заочная форма обучения устарела. Раньше она действительно имела смысл, но сейчас с развитием технологий, если у человека нет времени, то лучше использовать смешанные формы образования".

Но! По словам экспертов издания, заочное и дистанционное обучение все же имеют существенные отличия.

Три проблемы

Во-первых, соискатели образования на заочке защищены законом. Так, согласно статье 215 "Кодекса законов о труде", работники, которые учатся в вузах на заочке (а в основном заочную форму выбирают работающие люди), имеют право на дополнительный отпуск в связи с обучением. Более того, на время такого отпуска сохраняется средняя заработная плата. А вот такого понятия как "дистанционное образование" в Кодексе законов о труде нет. Соответственно, нет и защиты работника.

Впрочем, в Раде считают, что это не проблема.

"Это уже вопрос подзаконных актов, а не закона. Но он решается достаточно легко", — уверяет Бабак.

Во-вторых, заочная форма обучения все же предусматривает физическое присутствие студента на лабораторных, лекциях, во время сессии. Без чрезмерной идеализации, следовало бы отметить, что на практике оффлайн обучение на заочке часто превращается в формальное выставление оценок и зачетов для получения "корочки". Но у дистанционки и этого нет, ведь согласно закону "О высшем образовании", дистанционное обучение: "Это индивидуализированный процесс получения образования, который происходит в основном при опосредованном взаимодействии удаленных друг от друга участников образовательного процесса".

Очевидно, что реальное взаимодействие на уровне студент-преподаватель (в случае, когда студент действительно учится, а не "заносит" за зачеты), и "опосредованное", дадут и разные образовательные результаты. Однако авторы законопроекта так не считают.

"Дистанционка не забирает того, что имела заочка. То есть может быть какая-то начитка, какие-то консультации. Все равно человек учится не самостоятельно, а просто дистанционно", — уверяет Наталья Пипа.

В-третьих, и это самое главное, "удалить" заочку, заменив ее дистанционкой – решение простое, но не факт, что оно эффективно.

"На практике дистанционная форма очень часто реализуется не совсем как дистанционная, а как онлайн-обучение. Есть преподаватель, который включает ZOOM и проводит начитку лекций. И эта форма обучения очень неэффективна. Об этом говорят многие педагоги, особенно в сфере высшего образования. Именно поэтому, кстати, вузы в этом году вернулись на офлайн обучение, — объясняет "Телеграфу" директор дистанционной школы Unicorn School, эксперт по цифровому образованию Владимир Страшко — Представим ситуацию: взрослый человек работает, а у него должна быть лекция. Он включает ZOOM и что дальше делает? Выключает камеру и занимается своими делами. То есть, никакой информации не получает. В этом и состоит наибольший риск — будет ли у вузов достаточная инфраструктура для организации адекватного дистанционного учебного процесса: платформа, учебный контент, методы проверки задач".

Для введения необходимой инфраструктуры дистанционного образования, по словам эксперта, нужно желание руководства вузов и, конечно же, деньги, поэтому не факт, что все вузы это "вытянут".

"Я управляю дистанционной школой. Чтобы подготовить учебный контент с 5-го по 11-й класс, нам пришлось потратить очень много денег, времени и привлекать специалистов. Это большой объем работы. А представьте вуз, где сотня специальностей и тысяча предметов. По каждому подготовить учебные материалы, это задача не одного года. Кроме того, не все вузы могут сделать это адекватно. Как это выглядит: ставят профессора, камеру и его снимают. Но конверсия прохождения дистанционных курсов в формате видео, в мире до 5%. То есть людям это не интересно смотреть. Поэтому нужно не просто снять профессора, но и использовать дополнительные механизмы привлечения студентов. А это требует и экспертизы, и денег. Если КНУ им. Т.Шевченко или "Могилянка" справятся с этой задачей, то маленький вуз в небольшом областном центре, не думаю, что сможет это сделать", — резюмировал Владимир Страшко.