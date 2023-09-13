Буданов поступает в вуз, там учился Залужный: какую специальность выбрал

Информацию уже подтвердили в вузе

Начальник Главного управления разведки Министерства обороні Украины, несмотря на успехи в карьере, продолжает учиться и совершенствоваться. 37-летний генерал подал документы на вступление в аспирантуру.

Об этом свидетельствует рейтинговый список поступающих в НаУОА (Острожскую академию). Согласно ей Кирилл Буданов первый в списке на специальность "Политология" — у него наивысший бал.

Информацию о Буданове уже подтвердили в вузе. В комментарии журналистам "Суспільного" там отметили, что это еще не зачисление в аспирантуру, а пока рейтинг допущенных в аспирантуру. Приказа о зачислении еще нет.

"В связи с тем, что академию окончил Главнокомандующий (Валерий Залужный — Ред.), девять боевых генералов и командующий 30-й армией, академия стала популярной. Здесь достаточно мощный молодой преподавательский научный состав и абсолютно ничего удивительного, что в академию поступают в магистратуру или аспирантуру самые известные личности в Украине", — рассказал ректор Острожской академии Игорь Пасечник и добавил, что "Острожская академия сейчас входит в тройку лучших университетов не только в Украине. Если УКУ (Украинский католический университет — Ред.) частный университет, то остались Киево-Могилянская академия и Острожская академия. Вполне закономерно, что к нам идут поступать. Тем более, что у нас такая специальность как "Национальная безопасность" и "Политология", которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела".

Ранее мы писали о том, что командир ГУР поразил фактом о бесшабашности Буданова в бою.