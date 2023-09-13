Буданов вступає до вишу, там навчався Залужний: яку спеціальність обрав

Інформацію вже підтвердили у виші

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, незважаючи на успіхи в кар’єрі, продовжує навчатися та вдосконалюватися. 37-річний генерал подав документи на вступ до аспірантури.

Про це свідчить рейтинговий список вступників до НаУОА (Острозької академії). Згідно з нею, Кирило Буданов перший у списку на спеціальність "Політологія" — у нього найвищий бал.

Інформацію про Буданова вже підтвердили у виші. У коментарі журналістам "Суспільного" там зазначили, що це ще не зарахування до аспірантури, а поки що рейтинг допущених до аспірантури. Наказу про зарахування ще немає.

"У зв'язку з тим, що академію закінчив Головнокомандувач (Валерій Залужний — Ред.), дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, академія стала популярною. Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні", — розповів ректор Острозької академії Ігор Пасічник і додав, що "Острозька академія зараз входить до трійки найкращих університетів не тільки в Україні. Якщо УКУ (Український католицький університет — Ред.) приватний університет, то залишилися Києво-Могилянська академія та Острозька академія. Цілком закономірно, що до нас ідуть вступати. Тим більше, що ми маємо таку спеціальність як "Національна безпека" та "Політологія", які якраз пов'язані із питаннями, що стосується військової справи".

Раніше ми писали про те, що командир ГУР вразив фактом безшабашності Буданова в бою.