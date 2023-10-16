Не встають під час гімну рф та задають "не ті" запитання: як діти в окупації лишаються патріотами (відео)

Українські діти не підкоряються вимогам вчителів

На тимчасово окупованих територіях України росіяни викрадають українських дітей та не припиняють спроб нав'язати їм цінності так званого "руського міру". Своєю чергою юні українці намагаються всіляко протистояти таким діям окупантів.

В Telegram-каналі "АНДРІЮК ONLINE" опублікували відео з, як стверджується, окупованого Енергодару Запорізької області. На ньому вчителька-колаборантка жаліється, що українські діти відмовляються вчитися "руському міру".

"Ми робимо все можливе для того, щоб виховати нормальних російських дітей у школі", — заявляє вона. За словами вчительки, у школі регулярно вмикають гімн рф, але діти принципово відмовляються вставати під час його виконання.

Вона також підкреслює, що діти не підкоряються вимогам вчителів, ставлять їм "провокаційні питання" з російської історії, а також прогулюють уроки. Крім того, вчителька повідомила, що до школи викликають батьків таких учнів.

Також вона зазначила, що після приїзду вчителів із Дагестану та Бурятії в області впала якість освіти. За її словами, діти жаліються на викладачів та не хочуть відвідувати уроки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що росія погодилася звільнити чотирьох депортованих українських дітей віком від 2 до 17 років та повернути їх до родин в Україні. Це сталося після втручання Катару як посередника у це питання.