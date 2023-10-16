Не встают во время гимна рф и задают "не те" вопросы: как дети в оккупации остаются патриотами (видео)
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Украинские дети не подчиняются требованиям учителей
На временно оккупированных территориях Украины россияне похищают украинских детей и не прекращают попытки навязать им ценности так называемого "русского мира". В свою очередь юные украинцы пытаются всячески противостоять таким действиям оккупантов.
В Telegram-канале "АНДРИЮК ONLINE" опубликовали видео из, как утверждается, оккупированного Энергодара Запорожской области. На нем учительница-коллаборантка жалуется, что украинские дети отказываются учиться "русскому миру".
"Мы делаем все возможное, чтобы воспитать нормальных российских детей в школе", — заявляет она. По словам учительницы, в школе регулярно включают гимн рф, но дети принципиально отказываются вставать во время его исполнения.
Она также подчеркивает, что дети не подчиняются требованиям учителей, задают им провокационные вопросы по российской истории, а также прогуливают уроки. Кроме того, учительница сообщила, что в школу вызывают родителей таких учеников.
Также она отметила, что после приезда учителей из Дагестана и Бурятии в области упало качество образования. По ее словам, дети жалуются на преподавателей и не хотят посещать уроки.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что россия согласилась освободить четырех депортированных украинских детей в возрасте от 2 до 17 лет и вернуть их в семьи в Украине. Это произошло после вмешательства Катара в качестве посредника.